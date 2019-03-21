В торговом центре Бийска изъяли 500 пар контрафактных кроссовок

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-21T09:11:43+03:00

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Контрафактную продукцию изъяли полицейские в одном из торговых центров Бийска.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Алтайскому краю, индивидуальный предприниматель продавал кроссовки известных марок без документов, которые бы подтверждали право на введение в товарооборот этой спортивной обуви.

- Всего изъяли из продажи 497 пар. Сейчас они направлены на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба правообладателям брендов, - сообщили в полиции.

Поясняется, что если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, то возбудят уголовное дело по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену - лишение свободы сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU