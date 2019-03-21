В торговом центре Бийска изъяли 500 пар контрафактных кроссовок
Контрафактную продукцию изъяли полицейские в одном из торговых центров Бийска.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Алтайскому краю, индивидуальный предприниматель продавал кроссовки известных марок без документов, которые бы подтверждали право на введение в товарооборот этой спортивной обуви.
- Всего изъяли из продажи 497 пар. Сейчас они направлены на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба правообладателям брендов, - сообщили в полиции.
Поясняется, что если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, то возбудят уголовное дело по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену - лишение свободы сроком на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU