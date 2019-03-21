Депутаты-эсеры поддержали троицких коллег, раскритиковавших главу района
Глава Троицкого района Алексея Вовченко, который заявил: «Как моя жена должна здесь ходить по магазинам», считает, что его спровоцировали. Он опубликовал сразу несколько версий в свою защиту на электронном портале местной газеты, в комментариях некоторых электронных медиаресурсов.
- Эта история получила интересное продолжение», – пишет на своей странице депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Владислав Вакаев. Как сообщили ему жители Троицкого района, выступление депутата вызвало весьма эмоциональную реакцию главы района. В одной из публикаций, выступление Алексея Вовченко было названо «спланированной провокацией», есть информация о готовящейся серии материалов в защиту главы района, в том числе, в местной газете.
Владислав Вакаев опасается, что в отношении смелого депутата, всего лишь выполнившего наказ избирателей, может начаться настоящая кампания по травле, а вместо конструктивной реакции на справедливую критику – шельмование. В заключение Вакаев советует районным властям лучше потратить свои силы и время на решение проблем муниципалитета. И тогда вопросов у жителей к ним было бы гораздо меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU