Небритый барнаулец на каблуках и в платье подглядывал за женщинами в туалете

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-21T07:01:58+03:00

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ЧП произошло в барнаульском торговом центре «Малина» 8 февраля, но известно об этом стало только сейчас. Жертвой вуайериста стала 28-летняя девушка.

Когда она находилась в уборной, неизвестный просунул руку с телефоном под дверью и сфотографировал происходящее. Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», пострадавшая сначала подумала, что над ней решила подшутить ее знакомая.

Когда она вышла из кабинки, то увидела 45-летнего мужчину в женской куртке, платье и сапогах на высоком каблуке. Вуайерист попытался сбежать, но оказалось, что бегать на каблуках под силу не каждому. Пострадавшая дама настигла преступника и задержала его. Вскоре подоспели охранники, которые скрутили нарушителя и передали полиции. Оказалось, что это не первый «залет» любителя переодеваний.

Сейчас против него возбудили уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Само дело передали в краевой Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU