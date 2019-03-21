ГИБДД Барнаула проверит детские кресла в машинах 21 марта
В четверг, 21 марта 2019 года, в столице Алтайского края пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло!».
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Барнаулу, наряды ДПС будут стоять недалеко от детских садов. Рейд вблизи образовательных организаций города направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Госавтоинспекция Барнаула напоминает жителям города, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей основным правилом при перевозке маленьких пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU