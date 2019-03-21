ГИБДД Барнаула проверит детские кресла в машинах 21 марта

СЕГОДНЯ 05:56 2019-03-21T05:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 марта 2019 года, в столице Алтайского края пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло!».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Барнаулу, наряды ДПС будут стоять недалеко от детских садов. Рейд вблизи образовательных организаций города направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция Барнаула напоминает жителям города, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей основным правилом при перевозке маленьких пассажиров.

Читайте также

В центре Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

Новые комплексы фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения установят в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. Второй комплекс будет установлен на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU