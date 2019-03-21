«АлтайБаскет» уступил «Чебоксарским Ястребам» в повторном матче
Барнаульская команда «АлтайБаскет» на выезде уступил «Чебоксарским Ястребам» в повторном матче – 59:66.
Как отмечают в министерстве спорта Алтайского края, накануне наша команда играла более сконцентрировано, чем днем ранее.
- Перед стартом заключительной десятиминутки барнаульцы вели с разницей в четыре очка - 56:52, что давало надежду на благоприятный исход, - отмечают в ведомстве.
Однако что-то пошло не по плану и «баскетовцы» растеряли все свое небольшое преимущество. Хозяева площадки же наоборот повысили тем и подстроиться под него наши ребята никак не могли. Барнаульцы стали хуже защищаться, броски стали неточными, а мячи терялись с завидной регулярностью. Из-за нервозности игроки стали нарушать правила. Одно цеплялось за другое и в итоге это привело к поражению - 59:66.
Следующие игры «АлтайБаскет» проведет 28−29 марта дома против «Рязани».
ИСТОЧНИК KP.RU
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