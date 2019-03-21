Имена финалистов конкурса «Учитель года» назвали в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-21T04:41:11+03:00

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В Барнауле определили финалистов краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2019».

Накануне, 20 марта, они преодолели заключительное испытание «Учитель – воспитатель». Это задание они выполняли в полном составе. В итоге в окончательный список вошли те педагоги, которые прошли успешно все три конкурса. Таким образом, финалистами стали:

- учитель начальных классов Айской школы Алтайского района Наталья Иванина,

- учитель математики и информатики Веселоярской школы имени Героя России Сергея Шрайнера Рубцовского района Наталья Лебедева,

- учитель истории и обществознания школы №5 г.Бийска Александр Руколеев,

- учитель информатики школы №107 г.Барнаула Владимир Скорохватов,

- учитель начальных классов лицея №122 г.Барнаула Юлия Стадник,

- учитель информатики Кытмановской школы №1 Кытмановского района Александр Чернобаев.

Этим педагогам остался последний этап, на котором они с подходом философов должны будут раскрыть свои взгляды на профессию и место учителя. Помимо этого они примут участие в общественном обсуждении современных тенденций развития образования в крае.

Церемония закрытия конкурса состоится завтра, 22 марта, в концертном зале «Сибирь». Начало в 15 часов. Победитель представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

ИСТОЧНИК KP.RU