Имена финалистов конкурса «Учитель года» назвали в Барнауле
В Барнауле определили финалистов краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2019».
Накануне, 20 марта, они преодолели заключительное испытание «Учитель – воспитатель». Это задание они выполняли в полном составе. В итоге в окончательный список вошли те педагоги, которые прошли успешно все три конкурса. Таким образом, финалистами стали:
- учитель начальных классов Айской школы Алтайского района Наталья Иванина,
- учитель математики и информатики Веселоярской школы имени Героя России Сергея Шрайнера Рубцовского района Наталья Лебедева,
- учитель истории и обществознания школы №5 г.Бийска Александр Руколеев,
- учитель информатики школы №107 г.Барнаула Владимир Скорохватов,
- учитель начальных классов лицея №122 г.Барнаула Юлия Стадник,
- учитель информатики Кытмановской школы №1 Кытмановского района Александр Чернобаев.
Этим педагогам остался последний этап, на котором они с подходом философов должны будут раскрыть свои взгляды на профессию и место учителя. Помимо этого они примут участие в общественном обсуждении современных тенденций развития образования в крае.
Церемония закрытия конкурса состоится завтра, 22 марта, в концертном зале «Сибирь». Начало в 15 часов. Победитель представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
ИСТОЧНИК KP.RU