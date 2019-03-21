2019-03-21T04:10:43+03:00
Общество

10-комнатный коттедж с теплицей на крыше продают в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Дом с теплицей на крыше (фото:Алтайский портал недвижимости)Дом с теплицей на крыше (фото:Алтайский портал недвижимости)
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В Барнауле выставили на продажу огромный, 10-комнатный коттедж с теплицей на крыше.

О необычном объекте сообщает «Алтайский портал недвижимости». По его информации, коттедж находится на проезде 5-м Кооперативном. Дом представляет собой трехуровневое кирпичное строение площадью почти 400 квадратных метров. Также имеется пристройка под гараж. Одна из главных «фишек» - теплица из стекла и металлического каркаса на крыше.

- Пол в ней выложен плиткой, установлены деревянные коробы с почвой для выращивания овощей, зелени, ягод, - пишет источник информации.

Что же находится в десяти комнатах? А вот там располагается несколько спален, гостиные, бильярдная, выделенная кухня, два огромных санузла, просторная прихожая.

На земельном участке при коттедже есть баня и гараж. Размер участка составляет десять соток. Стоимость всего объекта составляет 14 950 000 рублей. Будущему хозяину достанется полностью подготовленный к проживанию дом с центральной водой и канализацией, а также мебелью и бытовой техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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