Пьяный водитель-"каратист" ногой сломал нос сотруднику ДПС

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-20T17:14:48+03:00

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45-летнего водителя из алтайского села Косиха ждет наказание за пьяный дебош.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, в минувшем декабре сотрудники ДПС прибыли в село после сообщения о пьяном водителе. Они потребовали, чтобы автомобилист прошел медосвидетельствование, однако тот категорически отказался.

- После сотрудник ГИБДД пригласил мужчину в служебный автомобиль, чтобы составить административный протокол. Однако водитель оттолкнул его, а затем несколько раз ударил полицейского ногами по лицу, - рассказали в ведомстве.

В итоге автоинспектор получил перелом носа и другие травмы.

Водителя-"каратиста" обвиняют в преступлении по ч. 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU