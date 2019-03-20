18-летний селянин избил и изнасиловал бабушку

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-20T17:00:25+03:00

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18-летний житель Алейского района пойдет под суд сразу по четырем статьям Уголовного кодекса - кража, насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством.

По данным следствия, вечером 1 января этого года пьяный юноша пришел в гости к знакомому. Там он избил и изнасиловал 70-летнюю женщину. А после приставил к шее пенсионерки нож и пригрозил убийством, если она обратится в полицию. После злоумышленник скрылся с места происшествия.

- Плюс к этому во время следствия была доказана причастность молодого человека к кражам, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю. - В 2016 году он похитил из гаража мопед, а в 2018 году из сарая соседа - инструменты.

Парень вину признал и раскаялся. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU