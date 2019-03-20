2019-03-20T17:00:25+03:00
Происшествия

18-летний селянин избил и изнасиловал бабушку

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

18-летний житель Алейского района пойдет под суд сразу по четырем статьям Уголовного кодекса - кража, насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством.

По данным следствия, вечером 1 января этого года пьяный юноша пришел в гости к знакомому. Там он избил и изнасиловал 70-летнюю женщину. А после приставил к шее пенсионерки нож и пригрозил убийством, если она обратится в полицию. После злоумышленник скрылся с места происшествия.

- Плюс к этому во время следствия была доказана причастность молодого человека к кражам, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю. - В 2016 году он похитил из гаража мопед, а в 2018 году из сарая соседа - инструменты.

Парень вину признал и раскаялся. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд не удовлетворил иск алтайских коммунистов к журналисту
Сборная России по гребле будет тренироваться в Барнауле
«Вимм-Билль-Данн» пожаловался на барнаульский йогурт «Молочная сказка»
Новое здание прокуратуры может не появиться в центре Барнаула
Будущее парка «Изумрудный» обсудили депутаты, администрация и общественность
Замглавы Рубцовска покидает свой пост
Заседание по делу о скандальной пивной этикетке отложили на неделю
20-летний барнаулец украл из магазина леггинсы и кофту
Ансамбль «Алтай» выступит на сцене Кремлевского Дворца
Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза
Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»
В алтайском селе в очередной раз отравили бездомную собаку
В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»
Барнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программы
АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей
Алтайская радиоветлаборатория исследует химический состав меда
Внимание: В Барнауле разыскивается насильник
Общественный совет проекта «Чистая страна» сформируют в Алтайском крае
До четырех полос расширят десятикилометровый участок Чуйского тракта
Барнаулец тайком вынес из магазина две бутылки виски
Индексация пенсий коснется 70 тысяч жителей Алтайского края
В центре Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД
Жительница Бийска поссорилась с матерью и зарезала ее
В Барнауле начали сносить старую усадьбу для нового здания прокуратуры
В Крутихинском районе может появиться новая школа
Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес