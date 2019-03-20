2019-03-20T16:16:54+03:00
Общество

Суд не удовлетворил иск алтайских коммунистов к журналисту

САПОЖКОВА Александра
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20 марта состоялось судебное заседание по иску о защите чести и достоинства алтайских коммунистов. Причиной этого иска стали высказывания журналиста Артема Кудинова в программе "Постфактум" на телеканале "Катунь 24".

Как сообщает "Банкфакс", программа вышла в мае прошлого года. Кудинов сострил по поводу раскола во фракции КПРФ в Алтайском заксобрании. Напомним, тогда группа раскольников пыталась сместить с должности председателя Марию Прусакову.

- Сплошное выяснение отношений. А реальных дел у фракции КПРФ что-то не заметно. А как известно, чем меньше дырка — тем сильнее из нее дует, — примерно таким был посыл журналиста.

Партийцы посчитали, что в его речи не было ничего содержательного, только домыслы, остроты и предположения. Свои претензии они изложили в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к Кудинову и к ИД «Регион» (в который входит телеканал).

Но Центральный районный суд Барнаула отказал коммунистам в удовлетворении. Однако в крайкоме КПРФ уже готовятся оспаривать вердикт. Там намереваются добиться опровержения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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