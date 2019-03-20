Сборная России по гребле будет тренироваться в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-20T14:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ будет тренироваться в Барнауле

Тренировочный сбор пройдет с 1 по 10 сентября. Об этом директору СШОР имени Константина Костенко Юрию Морозову сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

По ее словам, главная цель сборов – это проверить индивидуальную акклиматизацию кандидатов в сборную страны, которая примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио. После десятидневного сбора на барнаульском канале, гребцы отправятся в Японию. В будущем в планах у команды также провести цикл тренировок на Алтае уже непосредственно перед главным турниром четырехлетия.

Исхакова отметила, что в Барнаул команда приедет практически в том составе, который отправится в Токио в 2020 году. Большинство обладателей олимпийских путёвок определится этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU