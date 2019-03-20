2019-03-20T14:07:05+03:00
Спорт

Сборная России по гребле будет тренироваться в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сборы пройдут с 1 по 10 сентябряСборы пройдут с 1 по 10 сентябряФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ будет тренироваться в Барнауле

Тренировочный сбор пройдет с 1 по 10 сентября. Об этом директору СШОР имени Константина Костенко Юрию Морозову сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

По ее словам, главная цель сборов – это проверить индивидуальную акклиматизацию кандидатов в сборную страны, которая примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио. После десятидневного сбора на барнаульском канале, гребцы отправятся в Японию. В будущем в планах у команды также провести цикл тренировок на Алтае уже непосредственно перед главным турниром четырехлетия.

Исхакова отметила, что в Барнаул команда приедет практически в том составе, который отправится в Токио в 2020 году. Большинство обладателей олимпийских путёвок определится этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вимм-Билль-Данн» пожаловался на барнаульский йогурт «Молочная сказка»
Новое здание прокуратуры может не появиться в центре Барнаула?
Будущее парка «Изумрудный» обсудили депутаты, администрация и общественность
Замглавы Рубцовска покидает свой пост
Заседание по делу о скандальной пивной этикетке отложили на неделю
20-летний барнаулец украл из магазина леггинсы и кофту
Ансамбль «Алтай» выступит на сцене Кремлевского Дворца
Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза
Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»
В алтайском селе в очередной раз отравили бездомную собаку
В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»
Барнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программы
АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей
Алтайская радиоветлаборатория исследует химический состав меда
Внимание: В Барнауле разыскивается насильник
Общественный совет проекта «Чистая страна» сформируют в Алтайском крае
До четырех полос расширят десятикилометровый участок Чуйского тракта
Барнаулец тайком вынес из магазина две бутылки виски
Индексация пенсий коснется 70 тысяч жителей Алтайского края
В центре Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД
Жительница Бийска поссорилась с матерью и зарезала ее
В Барнауле начали сносить старую усадьбу для нового здания прокуратуры
В Крутихинском районе может появиться новая школа
Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес