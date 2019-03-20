«Вимм-Билль-Данн» пожаловался на барнаульский йогурт «Молочная сказка»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-20T13:39:39+03:00

Покупатели могут перепутать и купить не тот йогурт, который хотели. Фото: предоставлено пресс-службой

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Барнаульцев просят принять участие в опросе о йогуртах управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, акционерное общество «Вимм-Билль-Данн» заявило о том, что Барнаульский молочный комбинат нарушил нормы конкурентного законодательства. Якобы компания использовала для йогурта «Молочная сказка» вкус «земляника+клубника» этикетку и дизайн, которые схожи до степени смешения с дизайном этикетки питьевого йогурта «Чудо» вкус «клубника+земляника». Покупатели могут перепутать и купить не тот йогурт, который хотели.

УФАС возбудило дело и теперь нуждается в оценке потребителей. Вам предлагается оценить этикетки продукции двух производителей и ответить на два вопроса: «Является ли дизайн этикеток йогуртов схожим до степени смешения?» и «Возможно ли перепутать йогурты при покупке?». Сделать это можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU