Будущее парка «Изумрудный» обсудили депутаты, администрация и общественность

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-20T12:37:08+03:00

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Во вторник, 19 марта, в АКЗС прошел межфракционный круглый стол, где обсудили будущее барнаульского парка «Изумрудный». И несмотря на то, что городские власти старались убедить участников в повышенном внимании к «зеленому каркасу» города, большинство экспертов высказались о том, что у администрации наоборот, тотальное наступление на «зеленый пояс» краевой столицы.

Правовой статус парка «Изумрудного» разъяснила заместитель начальника регионального управления имущественных отношений Ирина Горина.

- Земельный участок находится в неразграниченной собственности, и, соответственно, полномочия по распоряжению им осуществляет Алтайкрайимущество. Арбитражным судом края рассматривается спор между Алтайкрайимуществом и ООО «Лидер» по вопросу передачи земельного участка по акту приема-передачи. Данный спор никоим образом не препятствует выработке и реализации планов в отношении парка. Но хотелось бы отметить главное: благоустройство территории и содержание парков – это компетенция администрации города Барнаула, - сказала женщина.

Представитель губернатора при АКЗС Стелла Штань подчеркнула, что «речь нужно вести в любом случае и о правовой стороне, чтобы не попасть в какие-то ситуации. То, что проблема с парком возникнет, было ясно еще в августе-сентябре прошлого года. Здесь сидят 10 депутатов Барнаульской городской думы, и непонятно, почему депутаты АКЗС проводят круглый стол, а не БГД. Говорят, что наши граждане безынициативны. А тут 500 человек ходят: возьмите наш потенциал!».

Заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в АКЗС и модератор круглого стола Владислав Вакаев, представил свое видение парков как общественного пространства и высказался о том, что хотят горожане от власти.

- Городские парки являются точкой пересечения самых разнообразных вопросов. Это и экологическая проблема, и проблема отсутствия внятной стратегии развития города, и проблема дефицита общественных пространств. Земельные, социальные вопросы. Уровень развития, качество и количество зеленых зон – это интегральный критерий оценки эффективности работы городских властей, - пояснил Вакаев.

Сергей Демин, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям заявил, что «городская власть проблемой «Изумрудного» озадачилась уже давно».

- В феврале по поручению губернатора Виктора Томенко провели совещание, и нам было поручено до конца марта подготовить предложения, как мы видим будущее этого парка. После этого была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты краевого, городского уровня, чиновники и общественники, - пояснил Демин.

Итоги дискуссии подвел Владислав Вакаев, подчеркнув, что предложения в резолюцию круглого стола направлять на электронную почту vakaev@akzs.ru. Сама резолюция станет достоянием общественности.

Справка КП

Общая площадь зеленых Барнаула насаждений составляет 10098 га, в том числе общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) – 2000, городские леса – 4063 га (причем большая часть их – пойменные в долине реки Обь. Реально это не более 300 га).

ИСТОЧНИК KP.RU