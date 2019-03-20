Замглавы Рубцовска покидает свой пост

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-20T12:32:34+03:00

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В понедельник, 18 марта, Игорь Левин, исполняющий обязанности замглавы администрации Рубцовска, написал заявление о своей отставке, сообщает Политсиб.ру

В документе сказано, что мужчина просит снять с него полномочия с 19 марта по собственной инициативе.

Как считает Вероника Лапина, депутат АКЗС, на такой шаг Левин мог решиться из-за конфликтов между администрацией и депутатский корпусом.

- Решение весьма запоздалое, вероятно, принятое после визита Дениса Губина (заместителя председателя правительства Алтайского края, - прим. ред.) в Рубцовск, и, скорее всего, существенно на голосовании по отчету Фельдмана в четверг не отразится, - говорит Лапина.

Отмечается, что в отставку могут отправить и главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана. После недавней проверки суд признал его работу неудовлетворительной. На 21 марта назначена сессия горсовета, на которой депутаты определят дальнейшую судьбу главы Рубцовска.

ИСТОЧНИК KP.RU