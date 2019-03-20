20-летний барнаулец украл из магазина леггинсы и кофту

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-20T11:58:49+03:00

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Полиция Барнаула задержала 20-летнего жителя города, которого подозревают в краже леггинсов и спортивной кофты из одного из магазинов краевой столицы.

Заявление о краже подал представитель одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре Барнаула.

- В нем говорилось, что после визита одного из покупателей, сотрудники отдела обнаружили пропажу вещей. Когда просматривали записи с камер наблюдения они увидели, как молодой человек прячет леггинсы и спортивную кофту, а затем быстро уходит, - рассказывают в пресс-службе Главного управлении МВД России по Алтайском краю.

Ущерб составил около шести тысяч рублей. В полиции смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель краевой столицы. Ранее у него не было проблем с законом. Украденные им вещи вернуть не удалось. К моменту задержания он успел их продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU