2019-03-20T12:38:38+03:00
Общество

Заседание по делу о скандальной пивной этикетке отложили на неделю

Юлия ЕВГРАФОВА
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Спорная рекламаСпорная рекламаФото: предоставлено пресс-службой
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Сегодня, 20 марта, должно было состояться заседание по делу о скандальной пивной этикетке частной алтайской пивоварни. Своеобразная реклама возмутила феминисток в разных городах России, после обращения одной из них, Юлии Шляховой, Алтайское УФАС возбудило дело.

Перенос слушания связан с проживанием заявительницы в другом городе. Дело в том, что женщина должна лично объяснить экспертам, что конкретно возмутило ее в рекламе, сообщает «МК на Алтае». А некогда жительница Алтайского края Юлия Шляхова теперь проживает в Санкт-Петербурге.

Напомним, феминистки выступили против БДСМ-этикетки барнаульского пива. На нем изображена девушка с «пряничным» кляпов во рту. Представительницы феминистского сообщества нашли в такой рекламе оскорбление чести и достоинства женского пола.

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На фоне скандала с этикеткой пряничного пива в стиле садо-мазо мы сделали подборку рекламы, которая также в свое время наделала в Барнауле много шума (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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