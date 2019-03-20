Ансамбль «Алтай» выступит на сцене Кремлевского Дворца

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-20T09:55:10+03:00

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Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая выступит на лучших площадках Москвы, в том числе в Государственном Кремлевском Дворце.

Столичные гастроли продлятся с 24 по 26 марта. «Алтай» примет участие в юбилейных мероприятиях, приуроченных к 90-летию Василия Шукшина.

- Так 24 марта ансамбль примет участие во Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия». В Государственном Кремлевском Дворце соберутся прославленные академические хоровые и танцевальные коллективы России, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

В их числе гости из Белоруссии – «Хорошки», Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова, Московский академический театр танца «Гжель» и многие другие. На этом же концерте выступит уроженец Алтайского края Олег Иванов. Вместе с ансамблем он представит зрителям песню «Золотой Алтай».

25 марта «Алтай» выступит на сцене Малого театра. Здесь будут представлены спектакля-балета: «Жил человек» по произведениям Василия Шукшина и «Дом у дороги» по одноименной поэме Александра Твардовского в постановке Владимира Васильева. Кстати, на выступление приглашены министр культуры РФ Владимир Мединский, а также народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, заслуженная артистка России Мария Шукшина, родные Валерия Гаврилина, известные деятели культуры и искусства.

26 марта артисты ансамбля примут участие в творческой встрече со студентами и преподавателями филологического факультета РУДН. Тема встречи – юбилей земляка.

ИСТОЧНИК KP.RU