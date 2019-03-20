Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза
Иностранные студенты Алтайского техниверситета приглашают всех желающих присоединиться к празднованию Навруза – Нового года иранских и тюркских народов.
В программе праздника национальные танцы, стихи и песни в исполнении студентов из Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Монголии, Кыргыстана и Китая.
Все пришедшие на праздник смогут попробовать блюда национальных кухонь, посмотреть выставку национальных костюмов.
Мероприятие состоится 21 марта с 14:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
Справка
Навруз – один из древнейших праздников в истории человечества. Отмечается во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, на Кавказе.
В переводе с фарси Навруз означает «новый день» – наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с днем весеннего равноденствия.
Навруз традиционно сопровождается народными гуляньями, праздничными шествиями, концертами, кулинарными состязаниями поваров, спортивными соревнованиями, широкими ярмарками и красочными выставками и завершается большим праздничным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU