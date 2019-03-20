2019-03-20T09:06:20+03:00
Общество

Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза

САПОЖКОВА Александра
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Иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование НаврузаИностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование НаврузаФото: предоставлено пресс-службой
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Иностранные студенты Алтайского техниверситета приглашают всех желающих присоединиться к празднованию Навруза – Нового года иранских и тюркских народов.

В программе праздника национальные танцы, стихи и песни в исполнении студентов из Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Монголии, Кыргыстана и Китая.

Все пришедшие на праздник смогут попробовать блюда национальных кухонь, посмотреть выставку национальных костюмов.

Мероприятие состоится 21 марта с 14:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Справка

Навруз – один из древнейших праздников в истории человечества. Отмечается во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, на Кавказе.

В переводе с фарси Навруз означает «новый день» – наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с днем весеннего равноденствия.

Навруз традиционно сопровождается народными гуляньями, праздничными шествиями, концертами, кулинарными состязаниями поваров, спортивными соревнованиями, широкими ярмарками и красочными выставками и завершается большим праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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