Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-20T08:58:27+03:00

Авиакомпания дарит скидки до 50% на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам

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Весна пришла, а это значит, настала пора новых путешествий. «Уральские авиалинии» приготовили отличные предложения на маршруты по России и зарубеж.

Специальная акция на авиабилеты со скидкой до 50% продлится с 20 по 25 марта 2019 года:

- с 20 по 22 марта купить билеты можно только онлайн: на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении авиакомпании Uralairlines, а также на сайтах онлайн агентов;

с 23 по 25 марта купить билеты можно везде: на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр авиакомпании, на сайтах онлайн агентов и во всех авиакассах*.

Максимальный период вылетов в рамках акции с 21 марта по 31 мая и с 1 сентября по 25 декабря 2019.

Полный список направлений, участвующих в акции, доступен на сайте авиакомпании uralairlines.com. Здесь, например, Москва – Омск, Екатеринбург – Калининград, Москва – Екатеринбург, Самара – Сочи, Екатеринбург – Ларнака, Санкт-Петербург – Батуми, Тель-Авив – Минеральные Воды, Жуковский – Алматы и другие.

*Возможны ограничения по некоторым направлениям. Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU