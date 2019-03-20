2019-03-20T08:42:21+03:00
Происшествия

В алтайском селе в очередной раз отравили бездомную собаку

Юлия ЕВГРАФОВА
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СобакаСобакаФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Первомайского района Павел Зайцев, выгуливая своего пса, обнаружил лежащую на снегу полуживую дворнягу. В пасти собаки была отравленная рыба, животное умирало.

Молодой человек незамедлительно вызвал ветеринара, и пока тот добирался до них, Павел вместе с соседкой попытался соленой водой промыть желудок бедному животному. Ветврач не успел приехать быстро, поэтому собака скончалась.

По словам очевидцев, отравленная дворняга, шатаясь, спускалась с горы. Потом она упала и пролежала на снегу несколько минут, пока ей не попытались оказать помощь. Местные жители рассказывают, что это уже четвертый случай отравления собак в их поселке.

После случившегося Павел Зайцев написал заявление в полицию. Если виновника найдут, то ему грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет либо штраф более ста тысяч рублей. Жители поселка обеспокоены случившимся и присматривают за еще одной бездомной собакой, сообщают Наши новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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