2019-03-20T07:58:48+03:00
Политика

В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»

САПОЖКОВА Александра
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В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»В Алтайском крае запустили конкурс-проект для молодежи «Ты в политике!»Фото: предоставлено пресс-службой
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18 марта стартовал молодежный проект «Ты в политике!» Организаторами проекта выступили активисты «Молодой Гвардии». Всего на участие в проекте было подано 56 заявок, из них 20 участников поборются за возможность стать помощником депутата думы города Барнаула.

В рамках проекта наставники — депутаты Барнаульской городской Думы — сформируют состав своих команд из пяти человек на основе презентаций участников. В свою очередь участники будут бороться за статус помощника депутата Барнаульской городской Думы. Список наставников формируют депутаты Барнаульской городской Думы VII созыва: Дмитрий Абалымов, Ксения Белоусова, Александр Ельников и Евгений Носенко.

Проект «Ты в политике!» включает в себя несколько блоков. Каждый из блоков направлен на выявление у участников качеств, необходимых для работы в статусе помощника депутата. Организаторы отметили, что главные качества помощника депутата это: пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, инициативность, креативность. Этому и будет посвящена работа на площадках.

На протяжении проекта командам предстоит принять участие в тренингах и семинарах, проведении приема граждан и мероприятиях депутата, а также в работе на избирательном округе наставника. Участники попробуют себя в подготовке пресс-релизов, общении с избирателями и решении проблем избирательного округа наставника, сборе подписей.

В течение проекта участникам необходимо вести свои видео-дневники в социальных сетях. На завершающем мероприятии наставники определят самого креативного помощника, дав оценку видеороликам.

По итогу реализации проекта 4 лучших участника станут помощниками депутатов Барнаульской городской Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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