2019-03-20T07:40:27+03:00
Экономика

Барнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программы

Участники познакомились с производством и обсудили актуальные проблемы бизнеса
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Барнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программыБарнаульский пивзавод посетили слушатели Президентской программыФото: предоставлено пресс-службой
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19 марта 2019 года ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» организовал деловое посещение для слушателей Президентской программы управленческих кадров 2018/2019 учебного года.

К слову, многие сотрудники завода сами обучались по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Поэтому проведение подобных мероприятий вошло уже в добрую традицию у предприятия.

В ходе очередного визита слушателей состоялось знакомство с производственными площадками завода. Сотрудники и специалисты «БПЗ» подробно рассказали о продукции, продемонстрировали технологию производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, участники встречи смогли обсудить систему контроля качества – это строгий контроль, технология всех напитков без использования химических консервантов. А все компоненты являются натуральными и преимущественно алтайскими.

Напомним, «БПЗ» производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны — от Калининграда до Сахалина.

В прошлом году предприятие отметило свое 40-летие. На заводе была проведена масштабная реконструкция производственных площадей, включая солодовню, а также заменена часть оборудования на более современное.

В завершении встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы и рассказали о возможности сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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