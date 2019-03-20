СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-20T07:36:11+03:00

АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей Фото: предоставлено пресс-службой

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23 марта в Алтайском техническом университете им. Ползунова пройдет День открытых дверей.

На встрече с руководством АлтГТУ, директорами институтов и деканами факультетов гости получат подробную информацию о вузе, о возможностях, которые открываются перед студентами в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, узнают о перспективах трудоустройства.

Будущие абитуриенты и их родители ознакомятся с правилами приема, с положением об учете индивидуальных достижений школьников, поступающих в АлтГТУ.

Гостями мероприятия станут выпускники АлтГТУ, руководители и специалисты региональных предприятий.

Для сомневающихся в выборе профессии специалисты проведут консультации и тренинги, помогут определиться с предметами единого госэкзамена, дающими право поступления на бюджетные места.

Для желающих будет организована запись на подготовительные курсы.

Начало мероприятия в 13.00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ. (пр. Ленина, 46).

Программа размещена на сайте www.altstu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU