АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей
23 марта в Алтайском техническом университете им. Ползунова пройдет День открытых дверей.
На встрече с руководством АлтГТУ, директорами институтов и деканами факультетов гости получат подробную информацию о вузе, о возможностях, которые открываются перед студентами в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, узнают о перспективах трудоустройства.
Будущие абитуриенты и их родители ознакомятся с правилами приема, с положением об учете индивидуальных достижений школьников, поступающих в АлтГТУ.
Гостями мероприятия станут выпускники АлтГТУ, руководители и специалисты региональных предприятий.
Для сомневающихся в выборе профессии специалисты проведут консультации и тренинги, помогут определиться с предметами единого госэкзамена, дающими право поступления на бюджетные места.
Для желающих будет организована запись на подготовительные курсы.
Начало мероприятия в 13.00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ. (пр. Ленина, 46).
Программа размещена на сайте www.altstu.ru
ИСТОЧНИК KP.RU