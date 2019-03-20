Внимание: В Барнауле разыскивается насильник
Полицейские Барнаула просят жителей города помочь найти 22-летнего Руслана Руслановича Вьюнова.
Как пояснили в пресс-службе УМВД города, он совершил тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 178 см., худощавого телосложения, волос темно-русый, прямой, лобные залысины, может носить бороду.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (3852) 397-313, 397-639, 397-267, +79069664954, 128, 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU