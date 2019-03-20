До четырех полос расширят десятикилометровый участок Чуйского тракта
Девятикилометровый участок Чуйского тракта в Алтайском крае в нынешнем году расширят до четырех полос.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления федеральных автомобильных дорог «Алтай», федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае соответствует нормативным требованиям более чем на 90%.
- Чтобы приблизить ее к 100%, первоочередной задачей дорожников является ее расширение до четырех полос. И работа уже давно идет – осенью 2019 года завершится строительство нового моста через Чумыш и две разноуровневые транспортные развязки, - отметили в пресс-службе.
Также в этом году отремонтируют участок Чуйского тракта с 207 по 212 километр, около населенных пунктов Бажево и Солнечное, а на десятикилометровом участке обхода Бийска устроят тонкослойные защитные покрытия из битумоминеральной смеси.
ИСТОЧНИК KP.RU