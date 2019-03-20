До четырех полос расширят десятикилометровый участок Чуйского тракта

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-20T06:07:06+03:00

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Девятикилометровый участок Чуйского тракта в Алтайском крае в нынешнем году расширят до четырех полос.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления федеральных автомобильных дорог «Алтай», федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае соответствует нормативным требованиям более чем на 90%.

- Чтобы приблизить ее к 100%, первоочередной задачей дорожников является ее расширение до четырех полос. И работа уже давно идет – осенью 2019 года завершится строительство нового моста через Чумыш и две разноуровневые транспортные развязки, - отметили в пресс-службе.

Также в этом году отремонтируют участок Чуйского тракта с 207 по 212 километр, около населенных пунктов Бажево и Солнечное, а на десятикилометровом участке обхода Бийска устроят тонкослойные защитные покрытия из битумоминеральной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU