Барнаулец тайком вынес из магазина две бутылки виски

СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-20T05:23:35+03:00

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Жителю Барнаула придется ответить в суде за кражу двух бутылок дорого алкоголя из продуктового супермаркета.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю, прежде чем спрятать алкоголь под куртку, мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, а обзор камеры видеонаблюдения перекрывает лоток с продуктами питания. Известно, что украденные две бутыли виски злоумышленник продал другому человеку. Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составила 2500 рублей.

Полицейским достаточно быстро удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Барнаула. Подозреваемый уже признался в совершенном преступлении.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU