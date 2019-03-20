2019-03-20T04:50:28+03:00
Экономика

Индексация пенсий коснется 70 тысяч жителей Алтайского края

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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С 1 апреля 2019 года в стране проиндексируют пенсии. На этот раз увеличение составит 2%. В Алтайском крае на прибавку смогут рассчитывать около 70 тысяч пенсионеров.

Как сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов, размер прибавки к пенсии будет зависеть от категории получателя. В частности будущая индексация затронет инвалидов, а также людей, которые получают пенсии по утере кормильца.

На текущий момент средний размер социальной пенсии в крае составляет 8922 рубля. Социальные пенсии детям инвалидам в среднем составляют 14433 рубля.

По итогам 2018 года в Алтайском крае насчитывалось чуть более 750 тысяч пенсионеров. Средняя страховая пенсия по старости в регионе составляет около 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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