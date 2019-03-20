В центре Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-20T04:17:46+03:00

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Новые комплексы фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения установят в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, второй комплекс будет установлен на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана.

Также новые камеры планируют установить в Рубцовске на пересечении проспекта Ленина и переулка Гражданского. Еще три новых комплекса появятся в Бийске. Камеры установят на улице Митрофанова, 2б, улице Больничный Взвоз, 8, а также на улице Красноармейской с 67 по 81 дома.

Специалисты отмечают, что современные камеры видеофиксации способны фиксировать целый ряд нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на тротуар, нарушение требований дорожной разметки, не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU