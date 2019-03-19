2019-03-19T18:28:17+03:00
Общество

Жительница Бийска поссорилась с матерью и зарезала ее

Дарья САВЕНКО
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Жительница Бийска предстанет перед судом за убийство своей матери.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в конце ноября прошлого года мать и дочь распивали в своей квартире алкоголь. Из-за незначительного повода между ними произошла словесная ссора. Неожиданно дочь схватила нож и нанесла матери несколько ударов. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». В ходе предварительного следствия 31-летняя женщина признала свою вину и раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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