2019-03-19T16:28:15+03:00
Общество

В Крутихинском районе может появиться новая школа

Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края дал поручение изучить возможность строительства новой школы в селе Боровое Крутихинского района.

Как отметила директор школы села Боровое Татьяна Сосова в беседе с губернатором Виктором Томенко, сегодня там обучают 80 школьников, половину из которых подвозят из села Масляха. Здание было построено в 1967 году и уже долгие годы находится в критическом состоянии.

- Виктор Томенко дал поручение Министерству образования и науки края изучить возможность строительства нового здания для школы, - отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Тем временем, к реконструкции Дома культуры в Крутихе приступят в конце 2020 года. Здание было построено в 1977 году. Сейчас оно не соответствует современным строительным и эстетическим требованиям, необходима его реконструкция и оснащение современным оборудованием. Потратят на это порядка 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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