2019-03-19T15:15:20+03:00
Общество

Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес

САПОЖКОВА Александра
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Житель Барнаула Андрей Боровцов обнаружил теплотрассу, которая отапливает лес. Причем трубы идут без изоляции. Видео он предоставил «Комсомолке»

Теплотрасса отапливает лес.Видео Андрея Боровцова

- Находится теплотрасса за краевой больницей. Бросаем снег на трубу, и снег моментально тает, испаряется, – говорит автор видео. - Это свидетельствует о том, что температура в трубе очень высокая. Через несколько минут труба становится сухая – она очень горяча. Поэтому на горе всегда теплее, чем в городе.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что теплосеть принадлежит МУП «Энергетик».

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Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срок

Протяженность тепловых сетей в городе составляет порядка 1300 км, из них 711 км – это изношенные сети, которые отслужили нормативный срок. Примерно такая же ситуация в Бийске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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