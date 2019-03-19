Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-19T15:15:20+03:00

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Житель Барнаула Андрей Боровцов обнаружил теплотрассу, которая отапливает лес. Причем трубы идут без изоляции. Видео он предоставил «Комсомолке»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/698063" frameborder="0"></iframe> Теплотрасса отапливает лес.Видео Андрея Боровцова

- Находится теплотрасса за краевой больницей. Бросаем снег на трубу, и снег моментально тает, испаряется, – говорит автор видео. - Это свидетельствует о том, что температура в трубе очень высокая. Через несколько минут труба становится сухая – она очень горяча. Поэтому на горе всегда теплее, чем в городе.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что теплосеть принадлежит МУП «Энергетик».

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Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срок

Протяженность тепловых сетей в городе составляет порядка 1300 км, из них 711 км – это изношенные сети, которые отслужили нормативный срок. Примерно такая же ситуация в Бийске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU