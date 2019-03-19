Житель Барнаула обнаружил теплотрассу без изоляции, которая отапливает лес
Житель Барнаула Андрей Боровцов обнаружил теплотрассу, которая отапливает лес. Причем трубы идут без изоляции. Видео он предоставил «Комсомолке»
Теплотрасса отапливает лес.Видео Андрея Боровцова
- Находится теплотрасса за краевой больницей. Бросаем снег на трубу, и снег моментально тает, испаряется, – говорит автор видео. - Это свидетельствует о том, что температура в трубе очень высокая. Через несколько минут труба становится сухая – она очень горяча. Поэтому на горе всегда теплее, чем в городе.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что теплосеть принадлежит МУП «Энергетик».
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Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срок
Протяженность тепловых сетей в городе составляет порядка 1300 км, из них 711 км – это изношенные сети, которые отслужили нормативный срок. Примерно такая же ситуация в Бийске (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU