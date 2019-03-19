234 млн рублей направят на лекарства для ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-19T14:00:38+03:00

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Порядка 141 млн рублей дополнительно выделили на лекарственное обеспечение людей, страдающих ВИЧ.

Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, деньги направят на закупку вакцин и антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения полноценной и бесперебойной терапией таких граждан.

- Более 93 млн рублей выделили дополнительно к 440 млн рублей на приобретение лекарств для региональных льготников, - отметили в ведомстве.

Таким образом, на лекарства для ВИЧ-инфицированных направят 234 млн рублей. Кстати, в прошлом году медикаментами были обеспечены более 90 тысяч льготников на сумму свыше 440 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU