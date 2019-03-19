Одна ледовая переправа действует в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-19T13:18:59+03:00

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В Алтайском крае осталась открытой только одна ледовая переправа. Она находится в Каменском районе.

Во вторник, 19 марта, специалисты государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю закрыли очередную ледовую переправу. Она находится в Шелаболихинском районе.

- Это связано с быстрым разрушением ледового покрова и, соответственно, потерей прочности, - рассказывают в ведомстве.

Таким образом, в крае остается открытой только одна ледовая переправа – в городе Камень-на-Оби. Ее грузоподъемность составляет пять тонн. И все же жителей региона призывают быть осторожными при выходе на лед. Не стоит рисковать и выезжать на транспорте с превышением грузоподъемности.

- Помните, что выход на лед безопасен только на прошедших техническое освидетельствование в ГИМС ледовых переправах. Движение на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы несет большую опасность, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU