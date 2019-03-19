Погода на 20 марта 2019 года в Алтайском крае: снег, ветер и +5 градусов
В среду, 20 марта 2019 года, в Алтайском крае ожидается снег, ветер и плюсовая температура днем.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, по региону переменная облачность, ночью местами в восточных районах небольшой снег, днем без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью опустится до -14…-19 градусов, местами в восточных районах до -9, днем 0…-5 градусов, местами в предгорьях до +5.
По Барнаулу переменная облачность, без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный 2-7 метра в секунду. Столбик термометра ночью опустится до -12…-14, днем поднимется до -1…-3 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU