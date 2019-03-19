2019-03-19T12:40:31+03:00
Происшествия

В Бийске горело здание речпорта

САПОЖКОВА Александра
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Утром 19 марта в Бийске горело здание речпорта. По предварительным данным пожарных, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Как сообщает «Бийский рабочий», возгорание началось примерно в 9.20 в хозяйственной постройке. А потом огонь довольно быстро перекинулся на двухэтажное административное здание, которое расположенное рядом. По сообщениям очевидцев, на место прибыли четыре пожарных расчета. С огнем они справились быстро.

- При этом второй этаж пострадал от огня, а первый - от воды при тушении пожара, – отмечает издание.

В общем пожарные работали на объекте около трех часов.

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ЧП произошло в ночь на 19 марта в частном доме на ул. Чернышевского. Когда на место прибыли пожарные, уже полыхала крыша строения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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