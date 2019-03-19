Малолетний вандал написал признание в любви на комплексе «Парк Победы»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-19T12:34:55+03:00

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В Горно-Алтайске несовершеннолетний парень написал признание в любви на мемориальном комплексе «Парк Победы».

3 марта в отдел полиции позвонила местная жительница и рассказала, что неизвестный подросток аэрозольной краской рисует что-то на мемориальном комплексе «Парк Победы». На место происшествия незамедлительно направили наряд, который задержал молодого человека. В тот момент он золотистой краской выводил буквы на стелах Мемориала Славы.

- В отделении, куда его доставили для разбирательства, была установлена личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний молодой человек. Подросток пояснил, что таким образом решил выразить признание в любви своей девушке, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальная санкция, которая грозит подростку – арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU