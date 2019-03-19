2019-03-19T12:00:33+03:00
Происшествия

На Алтае избили и похитили женщину

Анна СЕМИНА
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Похитители снимали весь процесс на телефон, на этом-то они и попалисьПохитители снимали весь процесс на телефон, на этом-то они и попалисьФото: Анна СЕМИНА
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В Горно-Алтайске группа лиц избила и похитила 36-летнюю женщину.

Следствие установило, что 16 марта несколько человек по предварительному сговору пришли в квартиру к местной жительнице, расположенной в доме по улице Г.И.Чорос-Гуркина.

- Они избили ее, а потом перевезли в дом одной из похитительниц. Причем все происходящее они сами сняли на камеру мобильного телефона, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Пропажу потерпевшей обнаружил ее знакомый, который, придя к ней домой, не застал в квартире. Спустя некоторое время пленницу освободили полицейские.

По данному факту завели уголовное дело. Допрошены трое подозреваемых, одна женщина задержана. Решается вопрос об ее заключении под стражу. В телефоне одной из злоумышленниц были найдены те самые снимки, сделанные во время похищения.

Максимальная санкция, которая грозит похитителям – лишение свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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