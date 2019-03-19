Генерал-майор из Камня-на-Оби стал командующим 29-й армией в Забайкалье

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-19T11:28:19+03:00

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Уроженец Камня-на-Оби, генерал-майор Роман Бердников назначен новым командующим 29-й общевойсковой армией ВВО в Забайкальском крае.

Об этом сегодня, 19 марта, сообщает сайт издания «Каменские известия». Предыдущее место службы – 2-я армия Самары. Там Бердников был начальником штаба. Вообще свою службу он начинал в 1995 году в Новосибирске.

- Он прошел пусть от командира взвода до начальника штаба мотострелкового полка, - сообщает источник.

Также он окончил Военную академию Генштаба. Командовал мотострелковой бригадой в Приморье, был временно исполняющим обязанности командующего 2-й (Самара) и 41-й армий (Новосибирск). Звание генерал было присвоено в июне 2014 года. В новую должность Роман Бердников вступил 4 марта. Вручение воинского штандарта произошло в Доме офицеров Забайкальского края.

ИСТОЧНИК KP.RU