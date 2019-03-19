2019-03-19T11:27:42+03:00
Недвижимость

В Алтайском крае растет число аварийных домов

САПОЖКОВА Александра
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Число аварийных домов на Алтае растет. Так, в плачевном состоянии находятся барнаульские двухэтажки, построенные в начале 50-х годов.

Например, шлакоблочные стены дома № 67 по улице П. Сухова давно пошли трещинами. Но вместо капремонта сделали обтяжку здания, а внутренние стены обшили гипсокартоном. И теперь гипсокартон разбухает после дождей из-за протекающей крыши. В квартирах образуется неимоверная сырость. А когда включается отопление, от стен идёт жуткое испарение, что нечем дышать. Просохнув, гипсокартон крошится, и с него сыплется штукатурка.

И таких домов становится все больше. Увы, но краевая программа капремонта не сможет «объять необъятное». Утверждён порядок предоставления субсидий на неотложный капремонт. Его действие распространяется на дома, включённые в программу капремонта и пострадавшие в результате ЧП. Реализована программа будет с 2014 по 2043 год. Общий объём средств собственников в 2019 году составляет 1 млрд 877 млн 534 тыс. рублей. Это позволит провести ремонт в 780 многоквартирных домах.

- Цифры впечатляющие. Но они не «закрывают» все проблемы с аварийными домами. Видимо, тысячам жильцов в ожидании очереди придётся запастись терпением на многие-многие годы, - пишет «АиФ» на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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