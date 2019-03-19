СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-19T10:20:11+03:00

В Барнауле состоится первая открытая тренировка по зимнему триатлону Фото: Елены Маховской

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Жителей Барнаула приглашают принять участие в первой открытой тренировке по зимнему триатлону. Мероприятие состоится 23 марта на лыжной базе «Ёлочка» по адресу: ул. Власихинская, 67а/479.

Как рассказали в федерации триатлона Алтайского края, участникам тренировки предстоит преодолеть три круга по три километра. На первом этапе запланирован бег, на втором – велогонка, на третьем – бег на лыжах.

Уже в 9.00 начнется регистрация участников, старт открытой тренировки намечен на 10.00.

Отметим, что 8 марта подобное мероприятие состоялось в Бийске. Помимо местных спортсменов в нем приняли участие гости из Барнаула, Новосибирска, Томска и Кемерова. Тогда участники бежали три километра, а вот велосипедная и лыжная дистанции составили пять километров.

Организаторы первой открытой тренировки по зимнему триатлону обещают для участников призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU