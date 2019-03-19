В Барнауле проведут акцию «Час Земли»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-19T09:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаул в очередной раз присоединится к Всемирной акции «Час Земли». Она состоится в субботу, 30 марта.

Акция направлена на привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ее ресурсам.

- В этом году акция пройдет в 13-й раз под лозунгом «Отвечаем за природу», - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Суть заключается в том, чтобы в назначенный день, ровно в 20.30 на один час отключить свет. Кстати, административные ресурсы Барнаула уже давно стали участниками акции: они отключают внешнюю подсветку многих учебных, культурных, промышленных зданий, торговых центров, рекламных конструкций и т.д.

В образовательных учреждениях проводят экологические уроки, в библиотеках проходят выставки. Присоединиться к «Часу Земли» может любой желающий. Для этого достаточно отключить у себя дома свет.

ИСТОЧНИК KP.RU