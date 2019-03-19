В Барнауле открыли сезон кражи колес

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-19T08:30:12+03:00

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Полицейские Барнаула задержали мужчину, который снял колеса с чужой машины.

Инцидент произошел в Индустриальном районе. Злоумышленник снял все четыре колеса с дисками с одного автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома.

- К счастью пострадавший быстро заметил пропажу и вовремя обратился в полицию. Это помогло оперативно задержать вора по «горячим следам», - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Колеса удалось изъять и вернуть законному владельцу. Между тем в полиции отмечают, что воровство автомобильных колес преимущественно носит серьезный характер. Всплеск отмечается в межсезонье, когда водители меняют покрышки. В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют позаботиться о надёжной охране своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU