«Ростелеком» объявляет весеннюю акцию «Для своих»

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-19T09:00:26+03:00

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В рамках акции национальный цифровой оператор разработал и запустил весенние предложения для новых и действующих абонентов компании.

Новым абонентам предоставляется возможность воспользоваться одним из ряда предложений: «Для интернета», «Для впечатлений» и «Для интернета везде». Основные преимущества новинок – увеличенная в два раза скорость доступа в интернет и сниженная абонентская плата по сравнению с действующими тарифами. В состав каждого из пакетов уже входят дополнительные опции, за которые не нужно платить.

В пакете «Для интернета» вместе с доступом в сеть на скорости до 100 Мбит/с абоненты получают пять гигабайт облачного пространства на Яндекс диске и опцию ТВ-онлайн на год (абонемент на пакет телеканалов «Легкий-Промо») при активации промокода на портале wink.rt.ru или в приложениях услуги «Wink» на любых гаджетах.

Второе предложение «Ростелеком» разработал специально для тех, кому важна скорость и доступность интернета всегда и везде. Тариф так и называется «Для интернета везде» и предоставляет пользователю услугу «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с и «Мобильную связь» со специальным интернет-трафиком и скидкой на абонентскую плату. В качестве бонуса –дополнительные опции «ТВ-Онлайн» и «Яндекс. Диск 5 Гб», за которые не нужно платить дополнительно.

Третье тарифное предложение «Для впечатлений» собенно понравится киноманам. Оно включает интернет до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов «Для своих», в состав которого входят фильмовые каналы пакета «Кино». Причем абонент может изменить пакет телеканалов, входящих в состав основного, на любой из основных или комплексный. Стоимость пакетов указана на сайте и взымается дополнительно к абонентской плате.

Для действующих абонентов компания предусмотрела ряд дополнительных предложений в число которых входит: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» или «Wink», подписка «Лицей Плюс», «Мобильная связь». Каждая из дополнительных опций может функционировать как изолированно, так и в комплексе. Например, абонент компании, который использует «Домашний интернет», может подключить как одну дополнительную опцию «Видеонаблюдение», так и подписку «Лицей Плюс», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» в комплексе.

«Ростелеком» объявляет весеннюю акцию «Для своих»Фото: предоставлено пресс-службой

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU