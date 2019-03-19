Более 3 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула после участия в опросе

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-19T07:45:42+03:00

Горожанка перевела 3 тысячи рублей, но обещанных денег так и не получила. Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула обратилась в полицию после того, как ее обманули в социальной сети.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в одной из социальных сетей 26-летняя горожанка увидела рекламу с предложением пройти опрос. Она перешла по ссылке и дала ответы на предложенные вопросы. После девушке сообщили, что она выиграла крупную сумму, однако нужно оплатить перевод денег. Горожанка перевела 3 тысячи рублей, но обещанных денег так и не получила.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Читайте также

Почти 170 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Барнаула

В Барнауле сразу три человека стали жертвами мошенников. Их обманули по одной схеме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU