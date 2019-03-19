2019-03-19T06:48:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ночном пожаре в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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Два человека погибли в ночном пожаре в БарнаулеДва человека погибли в ночном пожаре в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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В ночь на 19 марта в Барнауле в частном жилом доме на улице Чернышевского произошел пожар. О случившемся сообщили очевидцы. Когда на место прибыли пожарные, уже полыхала крыша строения.

В итоге огонь охватил весь дом. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Для его тушения потребовалось 27 человек, 8 единиц спецтехники и почти час времени, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент пожара в жилом доме находилось два человека, мужчина и женщина. Они не смогли вовремя покинуть охваченное огнем помещение. Сотрудники МЧС и медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь. К сожалению, спасти мужчину и женщину не удалось, оба погибли.

Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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