Почти 170 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Барнаула

СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-19T06:41:14+03:00

У всех троих деньги украли с карты Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле сразу три человека стали жертвами мошенников. Их обманули по одной схеме.

Первой жертвой стала 45-летняя женщина. Ей на мобильный позвонили с номера, схожего с официальным номером финансовой организации. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты производится несанкционированное списание денег. Для отмены операции надо срочно ввести код, который пришлют в смс.

- Как только она назвала ему пароль, связь сразу же прервалась. А с карты женщины были списаны 45 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Точно таким же способом мошенники сняли с карты другого барнаульца 93 тысячи рублей. Третьей жертвой стала еще одна женщина. Они лишилась 29 тысяч.

- Она также продиктовала преступникам номер карты и пароль, - рассказывают в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU