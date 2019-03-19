В Алтайском крае закрыли лыжный сезон

СЕГОДНЯ 05:05 2019-03-19T05:05:30+03:00

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В Алтайском крае зимний сезон закрыли 50-километровым лыжным марафоном «Черемное-Барнаул». В забеге приняли участие 1070 любителей лыжных прогулок.

Финиш был организован на лыжной базе «Динамо» в Барнауле. Там были развернуты несколько развлекательных площадок с аниматорами и семейными конкурсами. Участников угощали блинами и горячими напитками. Лыжники, преодолевшие дистанцию 50 километров, получили от организаторов марафона памятные медали и сувениры.

В региональном минспорте отмечают, что закрытие зимнего сезона на «Трассе здоровья» - не повод забыть о ней до поздней осени. Скоро в Барнауле откроют сезон любители бега, ходьбы и велопрогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU