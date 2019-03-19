2019-03-19T04:24:46+03:00
Экономика

Предприниматели Алтайского края получат 1,3 млрд рублей

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае начали реализацию региональных проектов в сфере предпринимательства. Они разработаны и утверждены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Как рассказали в пресс-службе регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2018 году на региональную программу развития предпринимательства направили 105,8 млн рублей, в 2019 году запланировано 255,2 млн рублей. Планируется, что по итогам реализации проектов, а они рассчитаны до 2024 года, количество субъектов бизнеса в крае увеличится до 104 тысяч единиц, а число занятых в этом секторе – до 329 тысяч человек. При этом доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте должна составить не менее 40%.

Финансирование реализации национального проекта до 2024 года на территории Алтайского края составит беспрецедентную для региона сумму в размере 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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