Цвет настроения зеленый: В Барнауле начались испытания тепловых сетей

СЕГОДНЯ 04:00 2019-03-19T04:00:16+03:00

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В столице Алтайского края энергетики начали традиционные испытания герметичности теплосетей. Продлятся они до 31 марта.

Как рассказали пресс-службе городской администрации, для выявления утечек в систему отопления запускают безопасный органический краситель «Уранин-А». Растворяясь в воде, вещество окрашивает ее в зеленый цвет. Отметим, что этот краситель используют при производстве мыла и тканей, поэтому бояться его не следует.

При испытаниях энергетики вводят в тепловые сети 350 килограммов красителя в двух точках города: на циркуляционных контурах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В последующем концентрация красителя поддерживается на необходимом уровне.

Горожанам, у которых из «горячего» крана потекла зеленая вода, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании по телефону: 8 (3852) 77-52-39. Специалисты выяснят причину неисправности и приступят к ремонтным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU