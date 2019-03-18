2019-03-18T17:44:45+03:00
Общество

В частном секторе Барнаула и в пригороде ограничат водоснабжение

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
В частном секторе Барнаула и в пригороде ограничат водоснабжениеВ частном секторе Барнаула и в пригороде ограничат водоснабжениеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Изменить размер текста:

Завтра, 19 марта, в некоторых частных домах Барнаула а также в пригороде ограничат подачу воды из-за плановых работ по подготовке водопроводных сетей к работе в летний период.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 9.00 до 16.00 сотрудники Барнаульского водоканала будут промывать башни артезианского водозабора в микрорайоне Затон. В связи с этим будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: Пароходная, 1-57, 2-34; пер.Перевозный, 1-9, 2-6; Озерная, 5-93, 2-28; 2-я Озерная, 3-45, 2-24; Затонская, 2-82, 1-51; пер.Лодочный, 4-10, 1-3а; пер.Рыбацкий, 2-12, 5-15; Лоцманская, 2-44, 3-25; Бобровская, 1-99, 2-72; Сенная, 4-18, 3-7; Проточная, 1-61.

В этот же день с 9.30 до 18.00 специалисты Барнаульского водоканала заменят восемь задвижек на пересечении ул. Рябиновой и пер. Липовый в поселке Авиатор. В связи с этим ограничат подачу воды по следующим адресам:

Рябиновая,1 – 24; Тверская,1-38; Дружбы,1-20; Васильковая,1 – 24; Липовый,2а,4,8,10; Смоленская,29-46.

Из-за проведения плановых работ по замене задвижки по ул. Ядринцева, 94 с 09-00 до 18-00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:

Ядринцева, 87,89,91а; Песчанная, 178а-202, 179-199; Революционный, 92,94;

Магистральный, 2-17; Челюскинцев, 76,76а;Песчанный, 201.

Плановые работы по замене задвижки пройдут и по ул. 2-я Строительная, 54. С 10-00 до 18-00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. 2-я Строительная, 34-62; ул. Путейская,41,43, 134-144.

В Барнаульском водоканале предупреждают, что из-за проведения плановых работ возможно временное ухудшение качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае стало больше убийств, но снизилось количество суицидов
На Алтае приезжий изнасиловал 6-летнюю подругу своего сына
В Алтайском крае с озера Светлого улетают лебеди
Отец бил сына-школьника за плохие отметки
Первый укус клеща зафиксирован на Алтае
Алтайские единоросы провели совещание по партийным проектам
Рубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублей
«Уральские авиалинии» перевезли свыше миллиона человек с начала года
Жители барнаульской зоны задолжали 70 млн рублей за вывоз мусора
«Единая Россия» в регионе составит рейтинг местных отделений партии
Бассейн «Дельфин», в котором рухнула кровля, планируют запустить к апрелю
Очередные «террористы» атаковали бийские школы
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле
Неизвестный мужчина помог бабушке донести пакеты, а потом украл ее сотовый
Билеты на скорые и пригородные поезда продают со скидкой
«Единая Россия» держит на контроле развитие местных отделений партии в Алтайском крае