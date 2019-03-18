СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-18T17:44:45+03:00

В частном секторе Барнаула и в пригороде ограничат водоснабжение Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Изменить размер текста: A A

Завтра, 19 марта, в некоторых частных домах Барнаула а также в пригороде ограничат подачу воды из-за плановых работ по подготовке водопроводных сетей к работе в летний период.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 9.00 до 16.00 сотрудники Барнаульского водоканала будут промывать башни артезианского водозабора в микрорайоне Затон. В связи с этим будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: Пароходная, 1-57, 2-34; пер.Перевозный, 1-9, 2-6; Озерная, 5-93, 2-28; 2-я Озерная, 3-45, 2-24; Затонская, 2-82, 1-51; пер.Лодочный, 4-10, 1-3а; пер.Рыбацкий, 2-12, 5-15; Лоцманская, 2-44, 3-25; Бобровская, 1-99, 2-72; Сенная, 4-18, 3-7; Проточная, 1-61.

В этот же день с 9.30 до 18.00 специалисты Барнаульского водоканала заменят восемь задвижек на пересечении ул. Рябиновой и пер. Липовый в поселке Авиатор. В связи с этим ограничат подачу воды по следующим адресам:

Рябиновая,1 – 24; Тверская,1-38; Дружбы,1-20; Васильковая,1 – 24; Липовый,2а,4,8,10; Смоленская,29-46.

Из-за проведения плановых работ по замене задвижки по ул. Ядринцева, 94 с 09-00 до 18-00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:

Ядринцева, 87,89,91а; Песчанная, 178а-202, 179-199; Революционный, 92,94;

Магистральный, 2-17; Челюскинцев, 76,76а;Песчанный, 201.

Плановые работы по замене задвижки пройдут и по ул. 2-я Строительная, 54. С 10-00 до 18-00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. 2-я Строительная, 34-62; ул. Путейская,41,43, 134-144.

В Барнаульском водоканале предупреждают, что из-за проведения плановых работ возможно временное ухудшение качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU